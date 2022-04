Aanpak A27 en Hooipolder gaat hinder opleveren: 'De bekende sluiproutes worden waarschijnlijk nog iets drukker’

De aanpak van de snelweg is een van de grootste wegenbouwprojecten in jaren voor de regio. Hinder is daarbij onontkoombaar. ,,In de huidige situatie hebben mensen al last van de files. Hoe je het wendt of keert: er komen heel veel werkzaamheden en daar gaan we per definitie last van hebben”, weet André van der Dussen, projectleider A27 bij de gemeente Geertruidenberg.