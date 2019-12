Aanleg van glasvezel in buitengebied Drimmelen

Volgens het glasvezelbedrijf blijkt uit hun 45 afgeronde campagnes dat de vraag naar glasvezel in het buitengebied groot is. Om bewoners te informeren over de aanleg, kosten en voorwaarden worden er in het nieuwe jaar vier informatiebijeenkomsten gehouden. Bewoners ontvangen hierover een persoonlijke uitnodiging per post.

Bijeenkomsten

De informatieavonden worden gehouden op woensdag 8 januari in Ontmoetingscentrum de Zonzeel in Hooge Zwaluwe, donderdag 9 januari in Dorpshuis Den Domp in Lage Zwaluwe, maandag 13 januari in ’t Fort in Drimmelen en op woensdag 15 januari in Dorpshuis Plexat in Wagenberg. De bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.30 uur.