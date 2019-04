Aanhanger niet goed? Op de bon

Aan het Wilhelminakanaal Oost in Oosterhout werden de meeste uitgeschreven: elf stuks. De automobilisten werden ondermeer beboet omdat de lading niet goed was afgedekt met een net of een zeil. Ook werden boetes uitgedeeld omdat de verplichte buitenspiegel ontbrak, de wagen niet verzekerd was, een automobilist weigerde zijn rijbewijs te laten zien, er uitstekende delen aan het trekkende voertuig zaten of omdat de hulpkoppeling niet op de juiste manier was bevestigd.