Aangifte of een gesprek? Zo kunnen scholen als het Dongemond omgaan met opstandige scholieren

60 minuten

Lessen van zestig in plaats van vijftig minuten. Op het Dongemond College leidden de plannen om die in te voeren tot veel onrust. Zowel onder leerlingen en ouders als leraren. Toch zette de directie van de school door: het nieuwe lesrooster ging met ingang van dit schooljaar in.



En het Dongemond is niet de enige. Ruim een op de vijf middelbare scholen in Nederland heeft de 50 minuten-lessen vaarwel gezegd en is overgestapt op lesuren die tien of zelfs twintig minuten langer duren.



Het Newmancollege in Breda was voorloper. Veertien jaar geleden besloot de school van 45 naar 70 minuten per les te gaan. Ook al waren er in het begin kritische geluiden en zorgen over de veranderingen, tegenwoordig is er niemand op de school die nog anders zou willen. "Ik kan het elke school adviseren", zegt plaatsvervangend rector Henk Biemans. "Het was vooral om onderwijskundig oogpunt dat we destijds zijn overgestapt. Zowel verwerving als verwerking van de lesstof kan in dezelfde tijd, terwijl de docent beschikbaar is."



Een ander pluspunt is de rust in de dagelijkse organisatie waar het 70-minutenlesrooster voor heeft gezorgd. "En leerlingen die de tijd op school goed gebruiken, hoeven thuis veel minder te doen. Dat is een bijkomend positief effect, hoewel een huiswerkvrije school nooit het doel is geweest."