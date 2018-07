De vermoorde Utrechtse studente Laura Korsman (24) deed eind juni aangifte tegen haar ex-vriend Sam G., zo bang was ze dat hij haar iets zou aandoen. Sam G. ging drie dagen de cel in en kreeg een straatverbod.

De ex-vriend werd woensdag, kort na de ontdekking van het dode lichaam van Laura, aangehouden in Nieuwegein. Volgens oude vrienden heeft deze 'verknipte ex' zelf twee jaar geleden een flinke psychische tik te verwerken gekregen. De verdachte van de moord op Laura werd toen ontvoerd en gemarteld.

De wijkagent was op de hoogte van het straatverbod voor Sam G. en zou ook ingrijpen als hij zich in de buurt van de Bosboomstraat in Utrecht-Oost zou ophouden. Lang leek het erop dat de man zich aan het verbod hield, maar woensdag drong hij toch haar woning binnen, bracht haar vermoedelijk om het leven en vluchtte in zijn auto.

De bedreigingen aan het adres van Laura waren serieus genoeg om maatregelen tegen G. te nemen. Hij zou over een tijdje voor de rechter moeten verschijnen vanwege de bedreiging en stalking. Tot die tijd moest hij bij haar uit de buurt blijven. Laura kreeg ook een alarmknop aangeboden om meteen de politie te informeren als G. zich niet aan het verbod zou houden, maar of ze die aangenomen heeft, kon de politie gisteren niet zeggen.

Veiligheidsmaatregelen

,,Meer veiligheidsmaatregelen dan dit, kan je op zo'n moment niet nemen'', zegt woordvoerder Mary Hallebeek van het Openbaar Ministerie, dat het contactverbod oplegde. ,,De wijkagent weet ervan en grijpt in als het nodig is en alle betrokken instanties waren op de hoogte.''

Quote Hij deed ook altijd erg vaag, alsof hij in een andere wereld leefde. Jimmy

Jimmy, een voormalige vriend, is enorm geschrokken van wat G. zijn ex Laura mogelijk heeft aangedaan, maar heel verbaasd is hij ook niet. ,,Zijn vorige vriendin had ook veel conflicten met hem. Zijn claimgedrag en jaloezie waren opvallend. Ze zijn in relatietherapie geweest'', zegt hij. Jimmy organiseert feesten in de regio Amsterdam en Sam G. mocht af en toe als deejay optreden. ,,Als het laat werd, bleef hij bij mij in Amsterdam slapen.''

Ook had G. constant geldproblemen, maar dat had hij aan zichzelf te wijten, vindt Jimmy. ,,Hij was maar een kleine deejay, maar hij organiseerde feesten die hem 20.000 euro kostten. Hij deed ook altijd erg vaag, alsof hij in een andere wereld leefde.''

Gemarteld

Om zijn onterechte status luister bij te zetten, huurde hij vrienden in om zich te beveiligen, weet Jimmy nog. Dat leidde twee jaar geleden tot een traumatische ervaring voor G. Althans: dat meldde zijn advocaat tijdens een rechtszaak in 2017 tegen de beruchte Benschopse motorbende Catervarius. Sam G. dacht dat dat zijn vrienden waren, maar ze ontvoerden en martelden hem om een schuld van 150 euro.

Op 8 juli 2016 namen leden van Catervarius hem mee naar hun clubhuis, een schuur in het buitengebied van Benschop. Die bende had zich al schuldig gemaakt aan een gewelddadige overval op een gezin in Lopikerkapel en deinsde er niet voor terug om met grof geweld ook het geld dat Sam hen verschuldigd was, terug te eisen.

Urine

In de schuur werd hij zwaar mishandeld. Ze sloegen met bijlen tegen zijn knieën en handen en dwongen hem onder dreiging van een pistool zijn eigen urine op te drinken. 'Ik martel hem tot hij dood is', bezwoer een van de bendeleden.

Zijn advocaat zei tijdens de rechtszaak dat haar cliënt enorm leed onder de ontvoering en veel moeite had de draad van zijn leven weer op te pakken.