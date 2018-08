Aangespannen Dag, goedkoopste gezinsuitje van Brabant

GILZE - Sinds Breda Hippique met platte beurs naar Limburg vertrok is de Aangespannen Dag in Gilze het grootste paardenevenement in de regio. Stabiel met een vertrouwd vangnet van 200 kleinere sponsors en laagdrempelig voor een breed publiek.

Op het terrein op de hoek Alphensebaan en Nieuwe Maastrichtsebaan is het zaterdag en zondag voor de 24ste keer te doen. De Aangespannen Dag. Voor paardenliefhebbers, van de mensport, maar vooral ook voor gezinnen 'het goedkoopste dagje uit in Brabant'. ,,Parkeren en entree zijn gratis.'' Als voorzitter Kees Thielen in een enthousiaste woordenstroom met levendige gebaren vertelt over het terrein, de meer dan 150 vrijwilligers, wie en wat er nu weer wel of juist niet is in vergelijking met voorgaande jaren dan begrijp je wie de ziel is van de Aangespannen Dag. Als onbaatzuchtig voorzitter wijst hij liever naar de geweldige brede steun van de sponsors, de medewerking van gemeente en al die handen uit Nederland en België.

Trots laat hij zien wat er allemaal al klaar is. ,,De tribunes staan, de tenten voor de fair en voor het eerst de campagnewagen van Staatsbosbeheer zijn er, de parkeerterreinen voor auto's en fietsen zijn gereed, de horecavoorzieningen komen op stoom, de kar van de rekenkamer is geplaatst. Het kinderdorp met speelvoorzieningen is in aanbouw. De hindernissen zijn ver klaar. De waterbak loopt nu vol water. Op de bodem een kunststof mat en een mengsel van klei en zeezand, zodat de omstandigheden voor iedereen gelijk blijven.''

Honderd starts

Zaterdag zijn er zeventig starts. Dan laat ook jeugd vanaf 9.30 uur zien dat een hindernis rijden fun is. Zondag zijn er honderd starts, ook vanaf 9.30 uur, maar gaat de moeilijkheidsgraad omhoog. De onderlinge gemoedelijkheid tussen de deelnemers slaat om in nerveuze wedstrijdspanning, weet Kees Thielen, die normaal zelf ook rijdt. ,,Fantastisch om te zien hoe geconcentreerd ruiters straks de hindernissen blijven bestuderen voor de beste passages. De snelle route buitenom of de nog meer stuurmanskunst vragende kortere weg.'' De ogen schitteren. Nee, Kees doet in Gilze niet mee. Dat gaat niet als voorzitter die een vijfduizend bezoekers verwacht.

Mikado

Parcoursbouwer Dimitri Verstraeten heeft zijn best weer gedaan. Hij legt met enkele vrijwilligers de laatste hand aan Mikado, een nieuwe hindernis net als Strand. ,,Je probeert elk jaar weer wat anders te doen. Zeker in het bos is dat lastiger, maar door hekken en poorten bij bomen te verplaatsen voorkom je dat de rijders die elk jaar komen de hindernis al kunnen dromen.''