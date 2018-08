Aandelen voor windpark in trek

Tak valt uit boom in Waalwijk en mist voetganger op een haar

12 augustus WAALWIJK - Een voetganger kreeg de schrik van zijn leven toen hij zondagavond aan het wandelen was aan de Poelruitstraat in Waalwijk. Er kwam spontaan een grote tak uit een boom kwam vallen op de stoep waar hij liep. Hij werd niet geraakt, maar het was op het nippertje.