A59 langer dicht tussen Den Bosch en Hooipolder in de richting Breda voor onderhoud

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de snelweg waardoor de A59 is dicht in de richting van Breda en Rotterdam. Reden voor de langere afsluiting van de A59 zijn de strenge coronamaatregelen. Rijkswaterstaat en bouwbedrijven houden bij werkzaamheden aan de weg hier rekening mee. Zo zet de aannemer minder mensen en materieel tegelijkertijd in.