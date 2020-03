A59 dicht richting Waalwijk na ongeluk bij Raamsdonksveer

Dagbeste­ding 2e Kaemer: van kleding­zaak naar sociale huiskamer

12:55 RAAMSDONKSVEER - Kledingwinkel Triple C aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer is de afgelopen maanden verbouwd tot dagbesteding 2e Kaemer. Daar kunnen mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de horeca of detailhandel.