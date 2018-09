A27 weer vrij bij Geertruidenberg richting Gorinchem na ongeluk

Kerk Focus op God wil best friet gaan bakken in Almkerk

10:11 De kerk Focus op God die cafetaria 't Wapen van Emmickhoven in Almkerk over wil nemen, wil daar best friet blijven bakken. Dat heeft wethouder Izak Koedoot gezegd op vragen van politieke partij AltenaLokaal. Die partij maakt zich zorgen, omdat met de overname van het restaurant één van de weinige horecagelegenheden in Almkerk verdwijnt.