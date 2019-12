A27 richting Breda dicht na twee ongevallen met in totaal zes auto's bij Oosterhout

Herder­stocht in de Heilige Driehoek in Oosterhout leidt kinderen door het kerstver­haal

9:07 Gefascineerd is Piet van der Pluijm door het kerstverhaal. ,,Voor mij gaat het over mensen, of ze nu rijk, arm, jong, oud, gelovig of niet-gelovig zijn, met elkaar te verbinden." Maandag 23 december kunnen kinderen een door hem opgezette herderstocht maken door de Oosterhoutse Heilige Driehoek.