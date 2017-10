A27 ontbreekt in regeerakkoord, maar 'verbreding komt er'

Woensdrecht één van de warmste plaatsen van het land tijdens bijzonder warme oktoberdag

20:40 WOENSDRECHT - Het woensdag 25,4 graden in Woensdrecht. Het was hiermee een van de warmste plekken in het land op deze bijzonder warme oktoberdag. Ook in Gilze werd een temperatuur boven de 25 graden gemeten.