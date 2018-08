A27 dit weekend dicht voor werk aan de Merwedebrug

Waterschap: Wees ook vandaag nog voorzich­tig met slootwater

12:29 WERKENDAM - Het advies om mensen, honden en vee niet in aanraking te laten komen met water uit sloten en plassen in de regio, vanwege blauwalg geldt nog steeds. Het waterschap Rivierenland hoopt dat vandaag duidelijk wordt hoe groot het probleem is.