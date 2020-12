A27 bij Oosterhout bezaaid met brokstukken: auto botst op pijlwagen

Vanwege werkzaamheden was de rechterrijstrook afgesloten. Een pijlwagen, die dat aangaf, werd door de automobilist in kwestie over het hoofd gezien, waarna hij er met zijn auto frontaal tegenaan botste. De ravage op de weg, die bezaaid lag met brokstukken, was enorm. De snelheidsmeter van het voertuig liep vast op een snelheid van 190 kilometer per uur, maar het is niet zeker dat de auto met die snelheid voorbij racete.