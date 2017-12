A27 bij Hank dicht na ongeval

Wandtapijt bereikt eindelijk zijn bestemming in Oude Kerk in Dongen

6 december DONGEN - Na maanden van omzwervingen is het wandtapijt uit de Pauluskerk in Dongen eindelijk op zijn definitieve bestemming. In volle glorie hangt het bijna 10 meter brede en 4 meter hoge wandkleed nu in de zijbeuk van de Oude Kerk. Noem het de voorzienigheid, maar het past daar precies. Er is aan beide zijden van de muur geen centimeter over; of het ervoor gemaakt is.