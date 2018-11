60 jaar ‘De Mayenèr’: van één pagina naar glossy

Een aantal exemplaren van die allereerste Mayenèrs bestaat nog steeds, zegt hoofdredacteur Dennis de Bok. Daar zijn ze wel heel voorzichtig mee: ,,Ze zijn heel bros geworden.’'

Samen met oud-hoofdredacteur en redactielid Harrie Huijben laat De Bok tijdens het interview een aantal kranten zien. De oudste die ze bij zich hebben, dateert uit 1966. En ook daaraan is meteen te zien hoezeer de Mayenèr zich heeft ontwikkeld.

Volledig scherm Sinds de oprichting in 1958 brengt CS De Mayenérs elk jaar een grote carnavalskrant uit. De krant heeft zich door de jaren heen enorm ontwikkeld. © Cindy Goosen

Piet Theuns

,,De krant begon zestig jaar geleden als één pagina waar alleen het programma opstond”, vertelt Huijben. ,,Het enige doel was de mensen te informeren over de carnavalsactiviteiten op de May.”

Quote De krant begon zestig jaar geleden als één pagina waar alleen het programma opstond Harrie Huijben Waar de redactie anno 2018 uit negen man bestaat, was dat zestig jaar geleden wel anders. Een man, Piet Theuns, zette de krant in elkaar. ,,Hij was gemeenteambtenaar en regelde alles zelf”, zegt Huijben.

Naam

In de beginjaren heette de carnavalskrant nog de naam ‘De Mayenèrs’. Die naam werd echter al snel aangepast. Dat was een weloverwogen keuze, zegt De Bok. Harrie Huijben kwam met het idee: “Ik vond dit veel leuker. Zo wordt toch meer ingezoomd op het individu in plaats van op een grote groep mensen.”

Kleurrijk

Niet alleen de naam veranderde, ook het kleurgebruik. Dat nam enorm toe in de loop der jaren. Waar de eerste editie vrijwel volledig zwart-wit was, staat de krant nu vol met komische, kleurrijke illustraties. Volgens Huijben en De Bok zijn de tekeningen veel leuker dan de foto’s die ze voorheen gebruikten. ,,Wat is er nu leuker dan de burgemeester in een zwembroek en met een parasol op het strand te zien zitten!”

Sinds jaar en dag maakt Piet Gouverneur die tekeningen. ,,Vroeger tekende hij zelfs de advertenties! Hij is al in de zeventig, maar is nog steeds zo gedreven als in de beginjaren.’'

Informeren

Quote Wat is er nu leuker dan de burgemees­ter in een zwembroek en met een parasol op het strand te zien zitten! Dennis de Bok Ondanks alle veranderingen zijn er ook zaken hetzelfde gebleven. ,,Het hoofddoel is nog steeds informeren”, legt De Bok uit. ,,Er staat nog steeds een groot carnavalsprogramma in de krant, maar we hebben er nu wat vaste rubrieken aan toegevoegd, zoals de wagenbouwer van het jaar.”

Eigenwijs

Bij alle edities staat één thema centraal dat als een rode draad door heel de krant loopt. ,,Wij zijn altijd een beetje eigenwijs geweest”, verklapt De Bok. ,,Naast het overkoepelende carnavalsthema hebben wij als redactie ons eigen thema. Dat houden we geheim, ook voor het bestuur. Het is voor hen dus ook altijd een verrassing wat ze aantreffen.’’

Cornelius

Een van de rubrieken in de editie van afgelopen jaar is trouwens niet bij iedereen goed gevallen. Het thema was ‘reizen’ en vaste columnist Cornelius ging hier volgens sommigen iets te ver in. ,,Die schreef dat iedereen carnaval moest komen vieren in Made en absoluut niet naar de omliggende dorpen moest gaan”, legt De Bok uit. ,,Dit schoot bij sommigen mensen in het verkeerde keelgat, onder andere in Lage Zwaluwe.”

Quote Wij willen natuurlijk benadruk­ken dat je carnaval op de May viert Dennis de Bok Maar het mag volgens hem wel een beetje jeuken. ,,Wij willen natuurlijk benadrukken dat je carnaval op de May viert!”

Gratis

Tot nu toe is de krant gratis, maar dat wordt wel lastiger. Want de krant wordt dikker en dat kost geld. ,,Het grootste deel van het geld halen we uit de advertenties’’, vertelt De Bok. ,,We benaderen bedrijven in de regio en zeggen: door de advertenties die jullie plaatsen in de krant kunnen wij carnaval in Made mogelijk maken.”

Nog niet stoppen

Maar, weet De Bok: ,,De mensen kijken er elke keer naar uit om de krant te lezen. Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”

Beide mannen zijn dan ook voorlopig nog niet van plan om te stoppen. ,,Zolang carnaval wordt gevierd op de May, de mensen de krant willen lezen en bedrijven blijven adverteren, maken wij de krant.”