60 gezinnen in Dongense nieuwbouwwijk Beljaart kunnen warmte niet per kamer regelen

Circa zestig huishoudens in De Beljaart moeten ermee leren leven dat ze de temperatuur in huis niet per kamer af kunnen stellen.

De problemen met de warmtepompen van zo'n zestig huizen in de Dongense nieuwbouwwijk De Beljaart zijn niet op te lossen. De gemeente heeft ten einde raad de handdoek in de ring gegooid. Bewoners voelen zich in de steek gelaten.

Het leek zo mooi: warmte-koudeopslag, kortweg wko, waarmee warmte of koude in de bodem kan worden opgeslagen. Die kan opgepompt worden om huizen in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen. Duurzaam, milieubewust en goedkoop. Alleen blijken de warmtepomp-installaties in fase 1 en 2 van De Beljaart niet te doen wat beloofd was.

Wko-installaties

Al vanaf de oplevering van de Dongense wijk zijn er problemen met onder meer de 'individuele regeling' van de wko-installaties, waarmee de ene kamer van een huis warmer of koeler ingesteld kan worden dan de andere. Dat systeem werkt niet.

,,Voor het probleem met de individuele regeling blijkt gewoon geen oplossing te zijn. Het is een hoofdpijndossier geworden'', verzucht wethouder Ad van Beek. ,,We hebben jaren ons best gedaan om de problemen op te lossen. De eerste systeembouwer, Geo-Dongen, is in 2013 failliet gegaan.

In de offerte van de tweede, Stewitech, stond dat het systeem regelbaar zou zijn - maar Stewitech ging óók failliet. De volgende, een bedrijf uit Sprang-Capelle: óók failliet. Wat dat betreft is het een opeenstapeling van rampen.''

Taptijd

De warmtepompen kampten in eerste instantie zelfs met nog meer problemen: ook de zogeheten taptijd werkte niet zoals toegezegd. Bovendien kwamen door de opeenvolgende faillissementen van betrokken installatiebedrijven ook het onderhoud en de garantie van de warmtepompinstallaties in het geding. ,,Dat soort zaken is nu allemaal geregeld, al moeten we in een aantal huizen nog het nodige uitvoeren. Het is niet zo dat we ons volledig terugtrekken; we maken het project in De Beljaart zeker af'', laat Van Beek weten.

Een van de twaalf gedupeerde huiseigenaren aan de straat Onkelsticht is John van der Aa. Hij zegt het er niet bij te laten zitten: ,,We gaan collectief juridische bijstand aanvragen. Het gaat niet alleen om onze twaalf huizen, maar ook om huizen in fase 1 van De Beljaart waar de warmte-koudeopslag niet naar behoren werkt.''