6.000 passagiers meer voor ‘t Leeuweveerke in Lage Zwaluwe

„We hebben dit jaar maar liefst 19.000 passagiers gehad”, vertelt De Leeuw. „Vorig seizoen waren dit er nog 13.000. Dat is een forse verbetering.”

Mooie zomer

Volgens De Leeuw hebben twee dingen in het bijzonder hieraan bijgedragen. Zo was er de heerlijke, lange zomer die we dit jaar hebben gehad. Door het lekkere weer stapten er meer mensen op de fiets en trokken ze sneller hun wandelschoenen aan. „Hier hebben wij behoorlijk van kunnen profiteren.”

Kaartje op de kant

Afgelopen seizoen zagen we vaak dat mensen in lange rijen stonden te wachten Mark de Leeuw , Eigenaar van 't Leeuweveerke Daarnaast konden mensen dit vaarseizoen een kaartje op de kant kopen met een nummer. Ze hoefden dus niet te wachten totdat ze op de boot waren. „Ook dit heeft in ons voordeel gewerkt", aldus De Leeuw. „Afgelopen seizoen zagen we vaak dat mensen in lange rijen stonden te wachten totdat ze eindelijk op de boot konden. Nu kunnen ze gewoon een kaartje op de kade kopen."

De passagiers kunnen dan terwijl ze wachten een kopje koffie drinken bij de foodcontainer De Beachbosch of even een extra rondje gaan fietsen of wandelen in de omgeving. „Hierdoor hebben we meer klanten kunnen behouden.”

Uitbreiding

De zaken lopen zo goed voor De Leeuw dat er plannen zijn voor een mogelijke uitbreiding van de veer. Dit bracht hij begin dit jaar naar buiten. In juni van dit jaar zou de bouw van de grotere pont starten, maar dat is nog niet gebeurd. Wanneer dit wel gaat gebeuren is nog onduidelijk.