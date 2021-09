560 vrachtwagens en 14.000 ton asfalt: vernieuwing hoofdbaan op vliegbasis Gilze-Rijen is megaklus

Peter de Laat leidt Voor Heel Oosterhout bij verkiezin­gen

6 september OOSTERHOUT - Peter de Laat is lijsttrekker bij Voor Heel Oosterhout tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dat maakt de partij bekend. In zijn kielzog wordt hij gevolgd door kandidaten Lalique Schöner en Kelly Braat. De overige kandidaten van zijn lijst worden later bekendgemaakt.