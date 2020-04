500 bezwaren tegen windmolens Oranjepolder Oosterhout

Bij het sluiten van de inspraaktermijn op 22 april waren er circa 500 reacties binnengekomen bij de gemeente Oosterhout. Een van de initiatiefnemers van de actie tegen de windmolens, Nicole Hoogwerf, is ‘heel blij’ met het aantal reacties. ,,Dat is fantastisch. Er wonen 1300 mensen in de wijk Dommelbergen. Bijna de helft is tegen dit plan. Het is in coronatijd heel moeilijk om mensen bij elkaar te brengen, maar het is toch gelukt om breed verzet te organiseren. Dit toont aan dat er flink wat tegenstand is tegen het plan.”