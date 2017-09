50 jaar h19 Oosterhout: 'Kinderen gingen helemaal besmeurd naar huis'

Er verschijnt een glimlach op het gezicht van Mary Hohmann als ze naar de vloer in de hal kijkt. ,,Ik moest hier elke dag dweilen. Alles zat onder de klei." Dat was 50 jaar geleden, toen Piet en Mary net h19 hadden opgericht.



Mary: ,,In die periode woonden we in Amsterdam. Rotary Club Oosterhout vroeg of we in Oosterhout een creatieve club wilden beginnen. We hadden het niet zo naar ons zin in Amsterdam, dus de keuze was snel gemaakt."



h19 startte in twee voorkamers van het pand aan Heuvel 19. ,,Achterin zat de bedrijfsarts. Boven was niets; daar zaten de duiven op de balken."



De lessen vonden na schooltijd plaats. ,,En in de avond hadden we de wat oudere jeugd, van die opgeschoten jongens en meisjes. Hartstikke leuk. Piet en ik gaven allebei les. In het begin was het alleen aan kinderen, dat vonden we het belangrijkst, om hen in aanraking te brengen met kunst."