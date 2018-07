50.000 liter oppervlaktewater om bomen te redden in Drimmelen

Martijn Oonincx is al twee maanden fulltime bezig met dit werkje. Het bewateren van kwetsbaar groen in de gemeente. Vijf dagen in de week rijdt hij af en aan met zijn trekker. Iedere dag een andere dorpskern. Een aannemer voorziet Lage Zwaluwe.

Oonincx: ,,Het meest ideale zou zijn als je iedere dag iedere kern zou kunnen aandoen. Maar dit is niet haalbaar. Ik kan zo’n vierduizend liter per keer meenemen. Per boom of plantsoen heb ik zo’n 250 liter water nodig. Meer dan een dorp per dag red ik niet.”

Pisstraaltje

Hij zet de aanhanger ter hoogte van een klein boompje en zet het water open. ,,Het is een klein pisstraaltje ik weet het. Maar dat moet echt zo. Als de straal te hard is, worden de wortels blootgelegd. Dan werkt water geven averechts, want verbranden ze door de zon.”

Kosten

Redden

In totaal verbruikt de gemeente zo’n 50.000 liter water per dag. Toch is hiermee niet al het groen te redden in de gemeente. Oonincx: ,,Ik richt me op de nieuwe aanplant en de boompjes van twee jaar en jonger. Sommige plantsoenen pak ik ook mee. Maar als ik zie dat het niet meer te redden is, dan steek ik er ook geen energie meer in. Ik richt me nu op de bomen die nog te redden zijn.”