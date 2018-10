50.000 euro subsidie binnen voor zelfrijdend vervoer in Drimmelen

Naast de 50.000 euro subsidie van het O&O fonds, heeft de gemeente zelf ook nog 100.000 euro in de eigen begroting voor het project. “Het doel is om de zelfrijdende busjes over vier maanden in Drimmelen te laten rijden", aldus wethouder Jan-Willem Stoop. “Maar het is met dit soort technologie altijd moeilijk te voorspellen hoe het gaat lopen.”