5 jaar cel voor overvaller Jumbo Lage Zwaluwe en woningoverval Steenbergen

Wordt vandaag de warmste 27 februari ooit gemeten? ‘Dan moet alles meezitten’

9:12 GILZE EN RIJEN - Dinsdag was de warmste 26 februari sinds het begin van de weermetingen in 1901. In Eindhoven liep de temperatuur op tot 19,7 graden, in Gilze en Rijen werd 19,5 graden gemeten. Vanaf donderdag daalt de temperatuur weer, maar vandaag krijgt de zon nog even de kans om flink te knallen. Wordt vandaag de warmste 27 februari sinds 1901?