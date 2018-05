400 woningen erbij in gemeente Drimmelen

DRIMMELEN – Er staan veel bouwprojecten op de agenda van de gemeente Drimmelen. Nieuwbouw wel te verstaan. In het nieuwe coalitieakkoord (2018-2022) staat dat de gemeente streeft de komende periode minimaal vierhonderd nieuwe woningen te bouwen. Hieronder ook huurwoningen en verspreid over alle kernen. De eerste honderd staan gepland.

‘Alle woningen worden gasloos, energieneutraal en zoveel mogelijk levensloopbestendig’, aldus de gemeente. Hiervoor is een aantal bestemmingsplannen onlangs vastgesteld. Deze zijn in totaal goed voor ruim honderd extra woningen in Drimmelen op korte termijn.

Quote We verwachten dat de ontwikke­laars snel aan de slag gaan Jan-Willem Stoop, wethouder

Terheijden

Zo is het bestemmingsplan Schansstraat in Terheijden (plan De Weelde) met ruimte voor negenendertig woningen al vastgesteld. Dit plan bevat een breed aanbod aan verschillende soorten woningen zoals: seniorenwoningen, levensloopbestendige woningen, eengezinswoningen en starterswoningen.

Daarnaast wordt er bekeken of deze buurt volledig op duurzame energie kan worden aangesloten. Aan de Botzegge kunnen, na vaststelling van het bestemmingsplan, ook nog zestien woningen naar behoefte worden gerealiseerd. Die nieuwbouw kan echter pas starten na sloop van het Sovakcomplex.

Wagenberg en Hooge Zwaluwe

Verder komen er in Wagenberg met plan De Smid aan de Dorpsstraat acht appartementen en drie eengezinswoningen bij. In Hooge Zwaluwe staat het plan Watervallei klaar. Hierbij worden elf woningen, waaronder vijf starterwoningen, gebouwd.

Made

In Made staat het verbouwen van de Rabobank tot zestien appartementen op de planning. Als de Rabobank uit het pand vertrekt, komen er op de begane grond nog drie huurappartementen bij. Deze verbouwing staat op een later tijdstip gepland.

Lage Zwaluwe

In Lage Zwaluwe zijn nog geen concrete plannen. Wel is de gemeente in gesprek met Woonvizier om te kijken wat de mogelijkheden zijn om Lage Zwaluwe-West in te vullen met woningen.

Wethouder Jan-Willem Stoop is erg blij met deze ontwikkelingen: “Er is hard gewerkt aan de totstandkoming van diverse bestemmingsplannen voor wonen. We verwachten dat de ontwikkelaars snel aan de slag gaan. De markt is goed en we willen de komende periode minimaal vierhonderd woningen bouwen in Drimmelen. Dit vergt de nodige inspanning en een proactieve benadering van de markt. Ook is er ruimte voor nieuwe concepten.”

Morgenavond en donderdag 28 juni volgen nog meer bestemmingsplannen die aan de raad worden voorgelegd.