40 procent meer kinderen in armoede geholpen in West-Brabant Oost

OOSTERHOUT - Stichting Leergeld West-Brabant Oost (WBO) kijkt terug op een productief 2017. Dit blijkt uit cijfers in het jaarverslag. Een record aantal kinderen in armoede is geholpen. Ook heeft de stichting veertig procent meer uit kunnen geven aan deze doelgroep dan in 2016.

Vandaag wordt het jaarverslag van 2017 gepresenteerd. Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen tussen 4 en 18 jaar uit armere gezinnen in acht gemeenten, waaronder Oosterhout, Dongen en Drimmelen.

In 2017 doen veel ouders een beroep op Stichting Leergeld voor activiteiten van hun kinderen waarvoor ze zelf de financiële middelen niet hebben. Met steun van Leergeld worden bijvoorbeeld schoolspullen of een sportabonnement aangeschaft.

1 op 9 leeft in armoede

In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoede. Van t’Hullenaar: ,,Helaas lopen de acht gemeenten van onze stichting daarbij niet uit de pas. Wij verwachten ook niet dat het aantal aanvragen in 2018 daalt.”

Quote Cijfers zijn positief en negatief tegelijker­tijd Charlotte van t’ Hullenaar

Het aantal goedgekeurde aanvragen is met 1161 kinderen hoger dan in 2016. Toen zijn 963 kinderen geholpen. ,,Dit kun je op twee manieren interpreteren. Positief, omdat we meer mensen hebben kunnen helpen het afgelopen jaar. Maar tegelijkertijd is het negatief, want de armoede is dus gestegen”, vertelt algemeen manager Charlotte van t’ Hullenaar.

Donaties

Quote Meer geld eruit dan erin is gekomen Charlotte van t’ Hullenaar De stichting zag het afgelopen jaar wel dat ook hun inkomsten zijn gestegen met ruim twintig procent. Dit wordt verklaard door het aantal donaties dat is toegenomen. Zowel van de gemeenten als van verenigingen, stichtingen, particulieren en bedrijven.

Een andere reden dat het aantal geholpen gezinnen is toegenomen, is omdat de stichting de kinderen steeds beter weet te bereiken. Deze groei is zichtbaar voor de hele regio waarin de stichting actief is. In verhouding worden in alle gemeenten evenveel aanvragen ingediend en staan onderwijs en sport bovenaan.

Volgens de organisatie een mooi resultaat. ,,Maar toch is er meer geld uitgegaan dan erin is gekomen”, aldus Van t’Hullenaar.

100 miljoen extra

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Jetta Klijnsma, liet in september weten, dat hiervoor structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar wordt gesteld.

Stichting Leergeld, het Jeugd Sport/Cultuurfonds, Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp zijn door de staatssecretaris aangewezen om samen met de gemeenten ervoor te zorgen, dat de gelden bij de kinderen uit de doelgroep terecht komen.

Quote Jammer dat niet alle gemeenten dit geld hebben ingezet Charlotte van t’ Hullenaar

Geld gemeenten

Niet alle gemeenten waar Leergeld actief is, hebben daadwerkelijk dit geld in 2017 ingezet. Slechts vier van de acht gemeenten in West-Brabant Oost deden dit. Welke vertelt Van t’Hullenaar liever niet.