37 miljoen in sociale woningbouw Dongen

DONGEN - Woningcorporatie Casade gaat de komende vijf jaar 37 miljoen euro steken in Dongense nieuwbouwprojecten. Daarnaast trekt Casade 29 miljoen euro uit voor verduurzaming van bestaande woningen in de gemeente Dongen.

De ‘prestatieafspraken’ zijn afgelopen vrijdag ondertekend door de gemeente Dongen en Casade. Ook is afgesproken dat Casade voorlopig geen huurwoningen verkoopt in de kleine kernen Dongen-Vaart en ’s Gravenmoer.

Huurdersbelangenvereniging

Dit laatste is gebeurd op verzoek van de huurdersbelangenvereniging. Er zal eerst onderzocht worden hoe de bevolking zich in de kleine kernen ontwikkelt. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt bekeken hoeveel en welk type woningen nodig zijn. Daarna overlegt de gemeente met Casade over de toekomstige keuzes in het woningaanbod. Niet uitgesloten is dat er in de toekomst nieuwe woningen worden gebouwd.

Voor dit jaar zijn er afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, over wonen en zorg, duurzaamheid, armoedebestrijding en leefbaarheid.

Het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Dongen stijgt de komende jaren. Casade bouwt 72 woningen aan de Trappistenstraat, 18 woningen in plan De Hoogt, 48 woningen voor de GGZ en 47 woningen in het Brabantpark. De nieuwe woningen zijn allemaal energiezuinig en zonder gas.

Energiezuiniger

Veel bestaande huurwoningen worden energiezuiniger gemaakt en beter geïsoleerd. ,,Met het ondertekenen van de prestatieafspraken leggen we samen een mooie basis om te werken aan een fijne, duurzame woonomgeving voor inwoners met een bescheiden inkomen”, aldus wethouder Eline van Boxtel.

Casade bezit 11.000 huurwoningen in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen. In de gemeente Dongen gaat het om 2.100 woningen.