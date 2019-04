‘350 Scholieren die oversteken bij Keizersveer? Dat willen we niet!’

Gemeenten zetten proefpro­ces treintril­lin­gen door

9:35 RIJEN/DORST - De gemeenten Gilze en Rijen, Oosterhout en Dorst zetten de plannen voor een proefproces over schade door treintrillingen door. ProRail erkent deze schade niet omdat daar geen wetgeving over bestaat. In Rijen gaat een expert de schade bij twee deelnemers opnemen.