350.000 kilo restafval zoek in Gilze en Rijen

GILZE - Het invoeren van een nieuwe manier van afval inzamelen heeft de hoeveelheid restafval die inwoners van de gemeente Gilze en Rijen inleveren meer dan gehalveerd. Dat komt voor een groot deel doordat bewoners beter scheiden. Maar 350.000 kilo restafval die in 2017/2018 nog wel werd ingezameld, is zoek. Wethouder Ariane Zwarts heeft geen sluitende verklaring waar die zijn gebleven.

Inwoners zetten sinds halverwege 2018 alleen nog hun bakken voor plastic en metaal, papier en gft aan de straat. Hun restafval stoppen ze in ondergrondse containers die open gaan met een milieupas. Via die pas wordt geregistreerd hoe vaak het restafval wordt aangeboden en volgt een rekening.

Deze vorm van inzamelen heeft de hoeveelheid afval, die per persoon per jaar wordt aangeboden, laten dalen van 142 naar 73 kilo. Alle politieke partijen spreken eerder deze week hun complimenten uit aan de inwoners daarvoor. Maar ondanks dat de hoeveelheden apart ingezameld gft, plastic en metaal, textiel, luiers en papier flink zijn gestegen, is 350.000 kilo restafval zoek.

Milieustraat

Uit een evaluatie komt wel naar voren dat de hoeveelheid afval die wordt aangeboden bij de milieustraat met 300 ton is toegenomen. Vooral de partij hout (+136 ton) groeit fors.

Uit de evaluatie blijkt bovendien dat 1.900 uitgedeelde milieupassen niet worden gebruikt, dat komt neer op ongeveer vijftien procent van alle huishoudens in de gemeente. Gek genoemd stijgt volgens de gemeente het aantal illegale dumpingen niet.

Quote Maar als het gaat om het afval dat zoek is, dan kunnen we daar niet exact te vinger opleggen. Ariane Zwarts, wethouder

Alle partijen willen weten van wethouder Zwarts hoe het zit met de niet-gebruikte passen en de hoeveelheid restafval die kwijt is. ,,Vanwege privacyregels mogen we wellicht niet nagaan wie wel of niet aanbiedt. Maar we bezien wat we daarin kunnen doen. Maar als het gaat om het afval dat zoek is, dan kunnen we daar niet exact te vinger opleggen.”

Dump in buurgemeenten