35 jaar na de liquidatie van gedeputeerde Henk Einmahl in Made: 'Ik heb het altijd meegedragen'

MADE - Precies 35 jaar geleden schokte de moord op gedeputeerde Henk Einmahl Made en de regio ver daarbuiten. In het kantoor van het Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch werd hij door de ontslagen directeur Tibbe Folmer in de ochtend van 3 november 1982 doodgeschoten. De Bredase oud-wethouder Jan van Asseldonk (nu 81 jaar) was als derde persoon aanwezig en ontsnapte zelf aan de dood. “Dit blijft je altijd bij.”

Jan van Asseldonk, wethouder van Breda in september 1982. © Johan van Gurp Tibbe Folmer (55) had na zijn ontslag, dat na een lange schorsingsperiode kort daarvoor definitief was geworden, om een gesprek gevraagd. Van Asseldonk (VVD) was daarbij ook aanwezig als bestuurslid belast met personeelszaken. Hij lepelt de gebeurtenissen op alsof het gisteren was.



Van Asseldonk had Folmer niet eerder ontmoet, maar dat de man opvliegerig was kon hij zich wel voorstellen. “Hij had daarvoor lang in Afrika gewerkt, daar had hij zijn Rücksichtlosheit vandaan. Het recreatieschap bezat een schip waarmee we in de stiltegebieden in de Biesbosch gingen handhaven. Als hij eens meevoer en recreanten vertrokken niet snel genoeg schoot hij met een geweer op ze!”

Einmahl (48) had met een gesprek ingestemd in de veronderstelling dat Folmer, die hij goed kende vanuit de PvdA, afscheid wilde komen nemen. “Folmer kwam gespannen over. We hebben handen geschud, en vrijwel direct daarna werd mij gevraagd de ruimte te verlaten”, zegt Van Asseldonk. "Ik wilde dat niet, maar uiteindelijk vroeg Einmahl me even weg te gaan."

Kapotte knalpijp

“Ik dronk mijn koffie in de kamer van de waarnemend directeur op toen ik ineens schoten hoorde. Het klonk als een auto met een kapotte knalpijp. Ik liep terug naar de kamer en zag daar de neergeschoten Einmahl liggen. Direct richtte Folmer zijn wapen op mij en vuurde. Ik ben altijd corpulent geweest, maar heb nog nooit zo snel gerend. Ze hebben de kogels uit de sponningen moeten halen. Nadat ik weggerend was heeft Folmer vervolgens zichzelf neergeschoten.”

De dader overlijdt later die avond in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en laat een vrouw en drie kinderen achter. Van Asseldonk heeft later op haar verzoek nog een ontmoeting met de weduwe van Folmer. “Dat was een moeilijk gesprek.”

Einmahl, getroffen door vier kogels in hoofd en borst, overlijdt ter plaatse. Als geboren Hilversummer was hij als leraar werkzaaam op de HTS in Den Bosch voor hij zijn carrière voortzette in de politiek. In 1974 werd hij gedeputeerde. Er was massale belangstelling van familie, vrienden, Kamerleden, provinciale bestuurders, burgemeesters en nog veel meer mensen op de crematie van Einmahl, op 8 november 1982 in Heeze.

Welschen niet gespaard

Het gebeuren maakte vanzelfsprekend diepe indruk op wethouder Van Asseldonk, die pas net was aangetreden. “Tot die tijd was in Breda Rein Welschen met de portefeuille van het recreatieschap belast. Met het arbeidsconflict hadden zij een gezamenlijk verleden. ‘Als niet jij, maar ik daar had gezeten had hij mij niet gespaard’, zei Rein eens tegen mij. Ik ben na het gebeuren naar huis gegaan, waar burgemeester Merkx mij heeft opgezocht. ’s Middags ben ik een rondje gaan fietsen om de zinnen te verzetten en de dag erna ben ik weer aan het werk gegaan.”

Bijna dood-ervaring

De Bredase oud-bestuurder zegt het gebeuren een plekje te hebben kunnen geven. Einmahl stond bekend als een kundig man met oog voor de kwetsbaren in de samenleving. Van Asseldonk: “Wat daar in Made gebeurde was mijn eerste bijna-doodervaring. Henk was een fantastisch bestuurder met een moeilijke portefeuille. Dat hem dit moest overkomen… Ik heb het altijd met me meegedragen in mijn verdere leven.”

Dagblad De Stem van 9 november 1982.