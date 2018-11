VIDEORIJEN - Aan de Mangrovelaan in Rijen zijn vrijdagmiddag in een kleine vrachtwagen vaten gevonden met daarin 3000 liter koelwater.

Politieagenten wilden een man in een kleine witte vrachtwagen aanhouden, maar de man ging er met hoge snelheid vandoor. Een paar straten verderop op de parkeerplaats van winkelcentrum De Laverije kon het vrachtwagentje worden aangehouden. In het busje werden met drie grote vaten met koelwater van 1000 liter per stuk gevonden door de politie.

Aanhouding

De politie heeft de 40-jarige bestuurder uit Goirle aangehouden en is een onderzoek gestart. De kleine vrachtwagen waarin de man reed, was gestolen. Tevens reed de man rond met valse kentekenplaten. Ook had hij een jammer, een radioverstoorder in zijn auto.

De politie neemt monsters van het koelwater en stuurt ze naar het lab. Er bestaat een groot vermoeden dat het wel een link heeft met drugsafval.

Eerdere incidenten

In oktober waren er meerdere meldingen van voertuigen met drugsafval die criminelen in woonwijken achterlieten. Een ervan, een kleine truck die in Nijmegen werd ontdekt, liet over een lengte van 9 kilometer een spoor van giftig zuur met oplosmiddelen achter. In Eindhoven moesten nabijgelegen appartementen worden ontruimd vanwege een brand in een truck met drugsafval.

Download de gratis nieuwsapp van BN DeStem. Zo bent u altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws. Download nu de nieuwe versie in de Apple App Store (iOS) of de Google Play Store (Android).

Volledig scherm 3000 liter koelwater gevonden op parkeerplaats winkelcentrum in Rijen © Jeroen Stuve/MaRicMedia