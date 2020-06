300 ambtenaren gaan straks werken in het Audax-pand in Gilze

GILZE - Als de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen begin juli akkoord gaan, dan worden op 1 januari in het Audax-pand in Gilze huurpand 300 ambtenaren ondergebracht. Dat zegt algemeen directeur van de ABG-organisatie René Wiersema.

De keuze voor Audax, dat leeggeruimd wordt voor de komst van de ambtenaren, is vooral praktisch ingestoken. Het ligt binnen de drie gemeenten en heeft voldoende oppervlakte om iedereen te herbergen. "We hebben binnen de drie gemeenten gekeken en dit was het enige beschikbare pand dat voldoende vierkante meters heeft", aldus Wiersema.

Flexibiliteit

De keuze voor een huurpand is eveneens praktisch van aard. Eerder is al afgesproken dat tussen 2023 en 2026 de verschillende gemeenten een besluit nemen over hoe ze verder willen vanaf 1 januari 2027. Blijft de ABG-organisatie bestaan, fuseren ze tot een gemeente of gaan ze wellicht uit elkaar? Wiersema: "Door nu niet een pand te kopen of bouwen kunnen we eind 2026 flexibel zijn.”



De ABG-directeur verwacht dat de samenvoeging van de organisatie, die nu nog verdeeld is over de drie gemeenten, synergievoordelen biedt. "Het gaat ons helpen in een nog betere dienstverlening richting de inwoners door bijvoorbeeld een betere aansturing. We weten elkaar makkelijker te vinden en de kans dat iets tussen wal en schip valt wordt een stuk kleiner."



Er zijn geen ontslagen voorzien.

Zoals dinsdag al gemeld sluiten de bestaande gemeentehuizen in Alphen-Chaam en Gilze en Rijen op termijn en worden van de hand gedaan. Reden is dat beide onderkomens in 2023 niet meer aan de milieueisen voldoen. Om beide gebouwen te voorzien van energielabel A is in Alphen 3,5 tot 4 miljoen euro nodig, het Rijens pand vergt een investering van 6,9 miljoen.