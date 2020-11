30 km-zones bij alle basisscholen in Oosterhout: ‘Hoe eerder hoe beter’

OOSTERHOUT – De omgeving rondom basisscholen moet veilig zijn. Daarom heeft de gemeente rondom alle basisscholen 30 km-zones ingevoerd. Op twee na: De Pionier in Oosterhout en De Achthoek in Den Hout. En dat kan niet volgens Dees Melsen (VVD). ‘We willen dit nog in 2021 aangepast hebben’.

Quote We hebben de onveilige verkeerssi­tu­a­tie al eerder aangekaart Willem-Jan van der Zande, fractievoorzitter, GroenLinks Oosterhout Auto’s die met vijftig kilometer per uur langs scholen rijden, dat moet niet meer kunnen als het aan de gemeenteraad van Oosterhout ligt. Toch is dit nog het geval bij basisscholen De Pionier in Oosterhout en De Achthoek in Den Hout, waar een maximum snelheid van 50 kilometer per uur geldt.

,,De afgelopen jaren zijn rondom alle basisscholen in de gemeente de wegen aangepast naar maximaal dertig kilometer per uur. We zouden graag zien dat de laatste twee scholen, De Pionier en De Achthoek, nog in 2021 ook een 30 kilometerzone krijgen”, aldus Dees Melsen (VVD) tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting 2021.

Twee projecten

Samen met de partijen Gezond Burger Verstand, Gemeentebelangen en GroenLinks diende de VVD daarom een voorstel in bij het college om deze twee projecten op te nemen in de begroting van volgend jaar. Het gaat om de aanpak van Den Heuvel in Den Hout en de Zeislaan, de Lage Molenpolderweg en een stukje van de Karrestraat in Oosterhout.

,,We hebben de onveilige verkeerssituatie bij de Zeislaan al eerder intern aangekaart. Toen is de steunfractie ter plaatse gaan kijken bij De Pionier. Dat bij dit voorstel ook gelijk de school in Den Hout wordt betrokken maakt het compleet en dus ondersteunen we dit voorstel van harte”, zegt Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks).

Sluipverkeer

Het voorstel is unaniem aangenomen door de raad, iets waar Nigi Schwandt, directeur van De Achthoek, erg blij mee is. ,,Iedere dag ontvangen we zo’n 119 leerlingen. Ze komen veelal op de fiets of worden met de auto gebracht. Dat ze dan veilig kunnen fietsen of uitstappen en oversteken omdat het verkeer langzamer rijdt is voor de kinderen natuurlijk van groot belang.”

Volgens Schwandt is niet alleen de school, maar zijn straks ook de omwonenden blij met deze aanpassing. ,,De weg voor onze school is namelijk een bekende sluiproute, van de A59 richting Teteringen, en dit zorgt voor veel extra verkeer. Ik werk al zestien jaar op deze school en zie het drukker worden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Dus wat mij betreft is het een kwestie van hoe eerder hoe beter.”

Werkzaamheden

Wethouder Clèmens Piena, portefeuillehouder van verkeer en mobiliteit, stemde direct toe met dit voorstel. ,,Dit voorstel nemen we over. We voegen de projecten toe in de begroting en gaan de werkzaamheden nog in 2021 uitvoeren.”

De reden waarom de wegen rondom deze twee scholen niet eerder zijn aangepast naar een 30 km-zone kon de wethouder niet beantwoorden. Ook is nog niet bekend voor wanneer de werkzaamheden op de planning staan.