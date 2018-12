3 jaar cel voor gevallen advocaat en ‘makelaar van de onderwereld’ Bart V. wegens wapen- en drugshandel

ROTTERDAM/DONGEN - De rechtbank in Rotterdam heeft ex-advocaat Bart V. (45) uit Dongen maandag veroordeeld tot 36 maanden cel (waarvan 12 voorwaardelijk) voor wapen- en drugshandel. Het Openbaar Ministerie had 36 maanden cel geëist tegen ‘de makelaar van de criminele onderwereld '.

De rechtbank gaat akkoord met de inzet van de undercoveragent die 2016 via de toenmalige advocaat vier vuurwapens en enkele kilo's wiet kocht. Met deze actie in 2016 kwam het bewijs in de zaak rond. De verdenking was sterk genoeg om het middel in te mogen zetten, zo oordeelde de rechtbank in Rotterdam.

V.'s raadsvrouw vond het undercovertraject een te zwaar middel dat ook te lang had geduurd. Daar was de rechtbank het niet mee eens.

Drank en cocaïne

De destijds aan drank en cocaïne verslaafde V. had de rechtbank verteld dat hij op ‘op zijn meest kwetsbare moment’ was benaderd door politie-infiltrant. Zonder de undercoveractie had hij de misdaden naar zijn zeggen nooit gepleegd.

De rechtbank oordeelde hard over V. “Hij deed het allemaal met groot gemak. Heeft zijn positie als advocaat misbruikt, belde bijvoorbeeld met een telefoon die niet zomaar mag worden afgeluisterd. Priviléges van advocaten mogen nooit worden misbruikt voor criminele diensten. Dit is zeer ernstig en daarom is een stevige straf nodig.”

Gezien zijn drugs- en alcoholverslaving legde de rechtbank de lange proeftijd van 12 maanden cel op. V. blijft in de cel nadat hij tijdens de behandeling van zijn zaak weer was vastgezet doordat hij de voorwaarden die aan zijn invrijheidsstelling waren verbonden had geschonden. Hij was aan het begin van het proces niet op komen dagen en dat was wel de afspraak.

Andere verdachten

Vijf andere verdachten in het proces kregen lagere straffen. Vader Arie van D. (71) en zoon Dennis (32) uit Sint Willebrord moeten respectievelijk 24 en 15 maanden (waarvan zoon Dennis 5 maanden voorwaardelijk) brommen, na eisen van 24 maanden en 15 maanden. Zij zijn de wapenhandelaren bij wie de undercoveragent na bemiddeling door V. de pistolen kocht. De uit het vak gezette advocaat kreeg hiervoor enkele honderden euro's commissie.



Vader Arie van D. ontkende wapenhandel, maar de rechtbank gelooft verslaglegging van de undercoveragent, die past in het relaas van medeverdachte V.

Volledig scherm De recherche doet onderzoek in advocatenkantoor in de Sophiastraat in Breda. © Perry Roovers / MaRicMedia

De rechtbank legde verdachte Geert K. (45) uit Sint Willebrord 50 uur werkstraf op. Bij het voormalige lid van motorclub No Surrender vond de politie honderd kogels in huis.

Himmet P. (43) uit Breda, bij wie de agent door tussenkomst van V. enkele kilo’s hennep bestelde, moet 12 maanden de gevangenis in met aftrek voorarrest. Hij moet meteen de cel in.