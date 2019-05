27e editie ZydecoZity in Raamsdonksveer krijgt nieuwe uitstraling

RAAMSDONKSVEER - Minder tent, maar meer ruimte om buiten te feesten. De vergrijzende organisatie van ZydeoZity wilde de inrichting van het festival in Raamsdonksveer dit jaar anders aanpakken en is blij met het resultaat. ,,Het voelt nog steeds alsof je in Louisiana bent.”

De spiegel bij de garderobe wordt opgehangen, planten geplaatst en de bar zo langzamerhand gevuld. Het is alleen nog een kwestie van de laatste afwerkingen en dan kan de 27e editie beginnen. ,,Vorig jaar stonden we rond deze tijd nog te buffelen, maar we merken nu veel meer rust", zegt Frank van Riel.

Stress

Met een bestuur en vrijwilligers waarvan het merendeel met pensioen is, bracht het opbouwen van de grote tent de afgelopen jaren meer stress op dan plezier. ,,Vooral het plaatsen van de panelen tegen de steigers, waarmee we echt de Bourbonstreet in Louisiana wilden nabootsen, was zwaar", zegt van Riel. ,,Daar stonden we dan met een hoogwerker op zes meter hoogte te zwoegen, tegen de hitte van het tentdoek.”

De hoge panelen zijn dit jaar achterwege gelaten, maar de sfeer is er niet minder om. Met muurschilderingen van muzikanten, traditionele gerechten als gumbo en jambalaya en meubels helemaal in zydeco-stijl, wanen de bezoekers zich ook dit jaar in Louisiana.

Quote Die sfeer onder­scheidt ons festival, in andere landen sta je gewoon in een zaaltje. Jan Ghuijs

Creolen

Belangrijk, want daar ligt de oorsprong van de muziekstijl. Ontstaan onder de Creolen die het Franse cajun mixten met hun Afrikaans-Amerikaanse invloeden. ,,Die sfeer onderscheidt ons festival, in andere landen sta je gewoon in een zaaltje", zegt Jan Ghuijs. Het podium wat voorgaande jaren in een tweede tent stond, is nu naar buiten verplaatst en doordat daar meer zitplaatsen zijn zal het daar meer gaan leven.

Zydeco is volksmuziek voor de echte liefhebber, ZydecoZity daarbinnen een begrip, ook omdat er naast zydeco de wat rustigere cajun wordt gespeeld. Bands bieden zich spontaan aan om op te treden, namen als Cajun Bouexi Band, die ook dit jaar speelt, werden er groot gemaakt. Fans komen elkaar op festivals door heel Europa en zelfs Amerika tegen. ,,We zijn echt een grote familie", zegt Ghuijs. En dat blijkt: vanmorgen nog heeft hij een van de vaste bezoeker uit Amerika van het vliegveld gehaald. ,,Dat doe je gewoon voor elkaar.”

Pensionado's

En dat de organisatie uit pensionado's bestaat, wil absoluut niet zeggen dat de muziek niet voor jongeren is. ,,Het publiek is een stuk jonger dan wij", zegt van Riel. ,,Het heeft meer te maken met zaken als pre-pensionering en het steeds moeilijker kunnen regelen van verlof dat het qua vrijwilligers lastig is. Maar we zijn echt dik tevreden met dit resultaat.”