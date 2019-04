25e Paaspop Den Hout is in volle gang en kijkt uit naar jubileumshow

DEN HOUT - De zondag van de 25e Paaspop Den Hout is in volle gang, met headliners Golden Earring en de Paaspop Jubileumshow. Het is vandaag niet geheel uitverkocht, maar binnen in de tent en in het zonnetje gezellig druk.

Er wordt door eenieder reikhalzend uitgekeken naar de jubileumshow, in elkaar gezet met Oosterhouter Jimmy van den Nieuwenhuizen (1985). De show wordt op twee podia neergezet; op het hoofdpodium en het kleinere podium dat gisteren haar vuurdoop beleefde tijdens DJ Ransom, te midden van het publiek. Xander de Buisonjé, Wulf, Martijn Fisher, Ilonka (van SOC) en Jermaine, zanger van Young Beethoven verlenen hun medewerking. De Jubileumshow is een mix van oud en nieuw. Een oeuvre-overzicht van het festival, de look-and-feel van het feest. ,,Waarmee we natuurlijk afsluiten met Martijn Fisher als Hazes. Dat gaat een gegarandeerd feest worden", kijkt Van den Nieuwenhuizen alvast vooruit.

Toen het nog een feesttent was

,,Ik ben hier als bezoeker wel geweest ja", grijnst hij. Lang geleden, toen Paaspop Den Hout nog een feesttent was. ,,Dat is zeker langer dan tien jaar geleden. Dan nam ik een extra shirt van thuis mee, want het kon hier nogal los gaan. Dat is niet meer zo, het is echt een volwassen festival geworden. Het publiek is ook echt meegegroeid, dat merk je als je hier rondloopt." Hijzelf woont alweer een tijdje in Amsterdam; dat houdt zijn jaarlijkse bezoekje aan het festival al een aantal jaren tegen.

Als artiest stond hij hier ook. In 2015 nog, als drummer van Van Velzen. ,,Het is ongelofelijk wat ze hier doen. De hele Nederlandse top komt naar Den Hout, dat is echt een pluim waard. Want het festival hoort op deze plek, op de Houtse Heuvel. Groeien kunnen ze niet meer. Moeten ze ook niet doen, zo is het perfect. Paaspop Den Hout is een te kleine tent voor de bands die er spelen en toch hoort dat ook zo te zijn."