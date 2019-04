25e Paaspop Den Hout: drie extra's en vanavond openbaring van iets spectaculairs

Vuurwapen­ge­vaar­lij­ke man (29) aangehou­den door arrestatie­team in Raamsdonks­veer

11:58 RAAMSDONKSVEER - Een 29-jarige man uit Raamsdonksveer is zaterdagochtend in zijn eigen woning aangehouden in de Laurierstraat in zijn woonplaats. De man wordt verdacht van bedreiging. Bij de aanhouding werd een arrestatieteam ingezet, omdat de man bekend staat als vuurwapengevaarlijk, zo meldt de politie.