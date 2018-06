25e editie Zwaluwse Havenfeesten divers en drukbezocht

LAGE ZWALUWE - Een bommetje maken bij de buitenhaven, ronddwalen op de braderie of de ambacht van een spinster bewonderen. De 25e editie van de Zwaluwse Havenfeesten is divers en drukbezocht.

Vrolijke orgelmuziek en de geur van gerookte vis komen je tegemoet aan de Nieuwlandsedijk. In dit gedeelte van de straat wanen bezoekers van de Havenfeesten zich weer even in het jaar 1900. Vrouwen in witte mutsen en lange rokken, mannen in een kiel en op klompen beoefenen oude ambachten. Uitrusten en bijpraten doen ze op een hooibaal langs de weg.

Groeien

De Havenfeesten weer succesvol maken, dat is de bedoeling van de organisatie. "Tien tot vijftien jaar geleden was het beter, daarna ging het mis. Nu willen we het weer laten groeien tot wat het was. Het begint gelukkig weer te lopen", zegt organisator Merijn van Bekhoven.

Niet alleen een historisch dorp en braderie moeten voor een succes zorgen. Dit jaar is er ook het Zwaluws Kampioenschap Bommetje; een wedstrijd in wie de hoogste sprongen en beste salto's kan maken. "Dat is iets nieuws wat we willen proberen, maar ik denk dat we het volgend jaar zeker weer verder gaan opbouwen."

Thema

Traditiegetrouw is er zaterdagavond gestart met de verlichte botenshow en zondag kunnen bezoekers een rondje in een helikopter maken. Verder pakt de organisatie voor deze 25e jubileumeditie niet speciaal uit. "Uiteindelijk is het vooral iets voor de eigen bewoners en een gelegenheid waarin ze zich kunnen verkleden in dat thema van 1900."