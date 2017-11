24 zorgappartementen op terrein voormalig buurthuis Heidehof in Oosterhout

Een terrasje pikken in de haven van Raamsdonksveer: 'Er moet iets te beleven zijn'

13:24 RAAMSDONKSVEER - Een terrasje pakken aan de kade en uitkijken over het kabbelende water van de Donge richting Geertruidenberg. Winkeltjes in de buurt, paden om te wandelen. Dat is het toekomstplaatje van de gemeente Geertruidenberg voor de oude haven in Raamsdonksveer.