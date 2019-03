24 uur darten voor goed doel in Lage Zwaluwe: 6.000 euro voor ‘Harold van Zundert’

LAGE ZWALUWE - Ruim zesduizend euro, dat is het bedrag dat de Harold van Zundert Stichting zondag in ontvangst mocht nemen. Het bedrag is bij elkaar gebracht door 18 darters in café 't Roer Om in Lage Zwaluwe. Het toernooi, georganiseerd door Elise Polak, was ter nagedachtenis aan de tien jaar geleden verongelukte Van Zundert.

Die liet bij zijn overlijden een zoontje van 3 achter, en zijn vrouw die zeven maanden zwanger was van een tweeling. Vader Peter van Zundert richtte de stichting op "om het verdriet om te zetten in positieve actie". Met een trits aan sponsoracties zamelt de stichting geld in voor kinderen van wie een of beide ouders zijn overleden.

Trotse wethouder

De 18 darters in Lage Zwaluwe, onder wie twee dames, schreven zich in voor de 24-uurs marathon. Dat werden er 25, door het verzetten van de klok, maar dat kon de spelers niet deren. In 't Roer Om werd op zes borden gespeeld, er kon worden gewed op schapen die buiten scheten op een groot dartbord, er traden artiesten belangeloos op en drie wethouders (Lieke Schuitmaker, Harry Bakker en Jan-Willem Stoop) kwamen de darters aanmoedigen. Meteen na afloop van de marathon was Polak "heel blij, heel trots op iedereen. Achter de schermen hebben er zo'n tien vrijwilligers ingezet voor dit evenement, nog los van iedereen die hier werkt." Ook wethouder Stoop was vol lof over de organisatie: "Jullie hebben alles samen gedaan, waar dat 'samen' niet voor iedereen vanzelfsprekend is", doelde hij op de Harold van Zundert Stichting.