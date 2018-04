21 koninklijke onderscheidingen in gemeente Oosterhout

OOSTERHOUT - In de gemeente Oosterhout zijn donderdag 21 lintjes uitgereikt. 20 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wil Botermans (77, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is een van de meest waardevolle vrijwilligers van het Brabants Museum Oud-Oosterhout. Al 16 jaar steekt hij enthousiast de handen uit de mouwen. Zijn inzet voor de samenleving blijft niet beperkt tot het museum. Sinds enkele jaren is hij als vrijwilliger ook betrokken bij de Stichting Zandsculpturen Oosterhout.

Piet Klerkx (80, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Klerkx is twintig jaar geleden als vrijwilliger bij Brabants Museum Oud-Oosterhout begonnen. Hij is daarnaast ook al ruim 12 jaar actief als koster bij de zondagsdiensten in het Amphia ziekenhuis in Breda. Ook is hij alweer twintig jaar collectant voor de Hartstichting, waarvoor hij ook jarenlang wijkhoofd was.

Netty van der Put – Oonincx (70, Dorst) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij zet zich sinds 1986 in voor de samenleving. Met name de medemensen met een handicap hebben daarbij haar speciale aandacht. Zo is zij al ruim dertig jaar als vrijwilliger actief bij Amarant woonzorg. Haar inzet blijft daartoe echter niet beperkt. Als EHBO-er heeft zij tal van evenementen ondersteund.

Rien van der Pluijm (73, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij was 28 jaar vrijwillig brandweerman bij de brandweer Hooge- en Lage Zwaluwe en later Drimmelen. Hij was tevens jarenlang instructeur bij de Stadsgewestelijke brandweer Breda. Ook ondersteunt hij alweer elf jaar Watersportvereniging Noorderklip op allerlei terrein en was hij als vrijwilliger verbonden aan Brandveilig Leven Oosterhout.

Frans de Hoogh (65, Oosterrhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is al 35 jaar zeer actief in de Oosterhoutse samenleving. Zo was hij 25 jaar vicevoorzitter van het Oranjecomité. Daarnaast vervulde hij ruim vijftien jaar meerdere functies bij hockeyclub De Warande. Ook is hij sinds 2013 voorzitter van de Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Hans Baijens (73, Oosterhout ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Baijens is al ruim vijftig jaar actief binnen de vakbond FNV. In die jaren heeft hij allerlei functies vervuld. Hij heeft in zijn gehele periode als bestuurslid zowel leden als niet-leden advies gegeven en bijgestaan bij problemen op het terrein van arbeidszaken.

Nanda Luijken (40, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1993 is zij zeer actief bij de Scouting Mariagroep. Ze was bijna 10 jaar lid van het bestuur en maakt nog steeds deel uit van de leiding. In het dagelijks leven is zij locatiehoofd bij de Stichting Kinderopvang Oosterhout.

Rien Joosen (66, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joosen is een sprekend voorbeeld van een maatschappelijk betrokken ondernemer en Oosterhouter. Als ondernemer steunde hij tal van lokale activiteiten, zoals het carnaval en het Parkfeest. Van 1997 tot 2016 is hij als vrijwilliger actief geweest voor het Parkfeest. Hij is sinds 8 jaar ook actief bij de KBO.

Jos Timmermans (81, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is gedurende zijn werkzame leven actief geweest in leidinggevende functies bij de Rijkspolitie en later de Regiopolitie Midden- en West-Brabant. Ook heeft hij zich bijna twintig jaar ingezet voor Heemkundekring De Heerlijckheit Dongen. Sinds 1983 is hij daarnaast actief bij het Dongens Mannenkoor.

Wim Martens (74, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij werd in 1983 lid van Atletiek- en Trimvereniging Scorpio, als vrijwilliger. Daarnaast is hij ook alweer meer dan twintig jaar wedstrijdleider bij de Marathon Brabant. En verder is hij actief als verkeersregelaar en voorzitter van de Werkgroep Vrijwillige Verkeersregelaars Oosterhout.

Tineke van Well – Hogervorst (65, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij is een vrijwilligster die zich al 16 jaar intensief inzet voor het goede doel. Sinds 2001 is ze werkzaam bij Stichting Terre des Hommes Oosterhout. Ze is lid van het bestuur van de plaatselijke stichting en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de winkel in de Tempelierstraat.

Arno den Bieman (66, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is al geruime tijd actief in de Oosterhoutse samenleving. Bij scouting Erasmus heeft hij sinds 1970 meerdere functies vervuld. Daarnaast heeft hij voor Scouting Nederland de nodige verdiensten. Sinds een kleine tien jaar is hij ook vrijwilliger bij het Alzheimer Café en bij het Dementiepunt.

Roger de Gronckel (72, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1980 is hij actief voor de International Police Association (IPA), district De Baronie van Breda. Hij organiseerde hier hij de jaarlijkse paaseierenzoekwedstrijd. Daarnaast had hij 22 jaar de leiding over de IPA-dansclub. Ook is hij sinds 1996 organisator en leider van een Brisk-wandelgroep.

Jack Burm (72, Oosterhout ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is als fervent parkietenkweker zeer actief in de Vogelsport, zowel lokaal binnen de vereniging Voliere Vrienden als in districtsverband. Zo is hij keurmeester van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Hij is daarnaast ook alweer bijna twintig jaar als vrijwilliger actief binnen de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.

Piet van Dortmond (78, Oosterhout ) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Maar liefst 51 jaar was hij penningmeester van de afdeling West-Brabant van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Ook in Oosterhout was Van Dortmont zeer actief. Hij was ruim dertig jaar voorzitter van de Oosterhoutse gymnastiek- en turnvereniging Lenig en Sterk.

Marian Reimerink (72, Oosterhout ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij zet zich sinds de eeuwwisseling in voor de medemens. Sinds 2001 is zij actief als vrijwillig burgeradviseur en helpt zij inwoners. Daarnaast is zij al twintig jaar vrijwillig actief voor de plaatselijke collecte van de Hartstichting; de laatste tien jaar als secretaris.

Theo Michielsen (71, Oosterhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is sinds eind jaren zestig zeer actief in de Oosterhoutse samenleving. Zo was hij als verkennersleider van de scouting Mbaga-groep nauw betrokken geweest bij het ontstaan van de Erasmusgroep. Daarnaast is hij vanaf 1970 op tal van manieren actief in verschillende RK parochies in Oosterhout.

Dick de Nijs (66, Oosterhout ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij zet zich alweer 25 jaar onafgebroken in voor Twins Sporting Club. Hij is bijna dagelijks op de velden te vinden en draagt bij aan het onderhoud. Daarnaast is hij sinds 2002 belast met de zorg voor zijn echtgenote, als gevolg van een ernstige ziekte.

Wies Nooijen – van Nijnanten (85, Oosterhout ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als een van de eerste buitenstaanders ging zij vrijwilligerswerk verrichten in de sterk besloten Norbertinessengemeenschap Sint-Catharinadal. Sinds eind jaren tachtig is zij wekelijks minimaal twee dagdelen in het klooster aanwezig om te assisteren op allerlei gebied. Eerst samen met haar echtgenoot; sinds diens overlijden in 2011 komt zij alleen.

Jan van Dongen (70, Oosteind ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij was bestuurslid van de LTS in Geertruidenberg en van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouwnijverheid regio Breda. In Oosteind is hij bestuurslid van de basisschool St. Jan en ondersteunt hij buurtvereniging 't Horstje met hand- en spandiensten. Bijzonder is ook zijn inzet voor de restauratie van Molen Victoria.

Gerard Donkers (72, Oosteind ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1981 is hij actief lid van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) afdeling Oosterhout. Daarnaast is hij sinds 2011 actief lid van de werkgroep RO van de Vereniging Belangen Oosteind. En van buurtvereniging 't Horstje is hij sinds 2015 bestuurslid.