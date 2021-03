21 appartementen in Made met mogelijk voorrang voor inwoners eigen gemeente

MADE - Er komen 21 sociale huurappartementen in Made waar inwoners uit de gemeente Drimmelen wellicht als eerste voor in aanmerking komen. Het complex moet op de hoek van de Van Gilslaan en Romboutsstraat komen.

De woningen met een oppervlakte van zo’n 70 vierkante meter zijn bedoeld voor senioren of andere een- of tweepersoonshuishoudens. ,,Daar zijn we extra blij mee, want het aanbod voor die doelgroep is momenteel nog beperkt”, zegt wethouder Jan-Willem Stoop.

De bouw is onderdeel van afspraken tussen woningcorporatie Woonvizier en de gemeente Drimmelen. De vraag naar sociale huurwoningen is groot, maar de realisatie hiervan is samen met dure huurwoningen en goedkope koopwoningen de laatste jaren achtergebleven op andere woningtypen. Stoop: ,,Het lukt niet altijd om sociale huur in grotere projecten te laten landen, dus het is zeer positief dat we hier een groot aantal woningen realiseren.”

Stijl van omgeving

Het ‘relatief compacte gebouw’ waarover in plan wordt gesproken, zal aansluiten op de stijl van de bebouwing in de omgeving en krijgt drie woonlagen. Er komen twintig parkeerplaatsen aan de oostzijde van het gebouw. ,,Daarnaast zorgen we dat het project een groene kwaliteitsimpuls krijgt en bekijken we samen met Woonvizier of de mensen uit onze gemeente als eerste in aanmerking kunnen komen voor deze woningen.”

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tot en met woensdag ter inzage. Streven is om eind dit jaar te starten met de bouw.