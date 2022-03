200 huizen extra in dorpen van Drimmelen: ‘Betaalbare woningen voor starters en senioren’

Eerder al verhoogde Drimmelen het aantal woningen met honderdvijftig, maar dat vindt de gemeenteraad niet genoeg. ,,We kunnen veel meer aantallen maken als we dat willen”, zegt raadslid Tim Simons (VVD).

En dat is hard nodig, vindt hij. ,De afgelopen jaren is de huizenmarkt compleet ontploft, waardoor starters onze dorpen hebben verlaten en senioren geen kant meer uitkunnen. Dat is een groot probleem, want daardoor lopen verenigingen, cafés en scholen leeg. Dat is niet wat wij willen. Wij willen bruisende dorpen en daar horen in elke kern betaalbare woningen bij voor starters en senioren.”