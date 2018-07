20 boerenbedrijven in regio Oosterhout openen de deuren tijdens Toer de Boer

Drugsbaron Kobus Lorsé krijgt 12 jaar cel voor doodschie­ten schoonzoon

13:08 BREDA/ROOSENDAAL - Voormalige drugsbaron Kobus Lorsé (73) is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van zijn schoonzoon John Wassink. Het slachtoffer werd vier jaar geleden omgebracht in zijn woonwagen bij zijn autobedrijf in Roosendaal.