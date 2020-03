19 automobilisten krijgen boete voor te hard rijden in Dongen

Amphia stelt niet urgente operaties uit en laat nog maar één bezoeker per patiënt per dag toe

10:47 BREDA - Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout heeft de maatregelen tegen het coronavirus opnieuw aangescherpt. Het ziekenhuis ziet zich genoodzaakt om niet urgente operaties uit te stellen. Ook is het bezoekregime per direct strenger geworden.