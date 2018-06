18-jarige bestuurder dodelijk ongeval A59 bij Made langer vast, politie zoekt twee 'belangrijke getuigen'

Bij het ernstige ongeval bij Made botsten twee auto's tegen elkaar, waarbij de 16-jarige Dilan Shikhou uit Oosterhout en een 37-jarige man uit Etten-Leur om het leven kwamen. De 18-jarige bestuurder is als verdachte aangemerkt en wordt langer ingesloten. Zijn rijbewijs was al ingevorderd.

Mogelijk nog twee getuigen

Te hard gereden

De politie houdt er rekening mee dat er té hard gereden is voorafgaande aan het dodelijk ongeluk afgelopen zaterdag op de A59 van Made richting Zevenbergen en Breda. ,,Als we puur kijken naar het sporenbeeld en naar de afstand waarop de voertuigen van elkaar af stonden, lijkt het erop dat er met hoge snelheden is gereden. We krijgen signalen binnen van getuigen dat er voorafgaand aan het ongeluk een straatrace gehouden zou zijn. Dit nemen we mee in ons onderzoek”, aldus politiewoordvoerder Dik Advocaat.