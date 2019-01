16-jarige uit Oosterhout mocht rechtszaak thuis afwachten, maar schendt voorwaarden en wordt weer aangehouden

Discotheek Oscars bestaat tien jaar: ‘Je populari­teit verandert met de week‘

26 januari RAAMSDONKSVEER - “I am not your Casanova, Me and Romeo have Never been friends...“ Jongens zoeken hun vriendin op, zakken door de knieën en wiegen met hun heupen als het klassieke disconummer van boyband Ultimate Kaos klinkt. De dansvloer is drukbezet deze zaterdagnacht bij club Oscars in Raamsdonksveer.