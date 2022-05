16-jarige belandt na ‘stunt’ in betonbak: ‘Ze belden 112 voor de ladder van de brandweer’

Eindelijk weer een ProefThea­ter met een blik op het komende theatersei­zoen in Gilze en Rijen

GILZE - In De Schakel in Gilze is zaterdag 14 mei te zien wat de culturele centra van Gilze en Rijen het komende seizoen te bieden hebben. Het jaarlijkse Proeftheater biedt in een vol programma een overzicht met deels previews van optredens door onder andere cabaretiers.

12 mei