150 hectare panelen op de planning

Dongen Pallets juicht aanpak Tuf Recycling toe: 'Burgemees­ter denkt niet alleen in regels'

12:37 DONGEN - Het bedrijf Dongen Pallets staat achter het optreden van burgemeester Marina Starmans in de kwestie rond Tuf Recycling. Het omstreden kunstgrasbedrijf kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws vanwege herhaaldelijke overtredingen van de regels. De gemeente Dongen handhaafde en schreef dwangsommen uit, maar gaat nog niet over tot sluiting.