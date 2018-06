15-jarig jubileum Bruisende Buitenmarkt Made met living statues

Rechter geeft hogere straf dan geëist aan spookrij­der: 'Het is een wonder dat er geen doden vielen'

26 juni BREDA - De spookrijder die op 2 januari 20 kilometer lang tegen het verkeer in reed op de A59, A16 en A17 moest van justitie veertien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, de cel in. Te laag, oordeelde de rechtbank in Breda dinsdag.